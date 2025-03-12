В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА
Киев • УНН
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причина – угроза атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, поэтому граждан призывают срочно пройти в укрытие.
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Об этом сообщает КГВА, передает УНН.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги