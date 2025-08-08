$41.460.15
Ексклюзив
09:44 • 9216 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 10436 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 9862 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 15939 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 13597 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 32742 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 40286 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 27930 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89511 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 62776 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
В Міносвіти прокоментували чутки про те, що кращі вступники обирають іноземні виші

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Заступник міністра освіти Михайло Винницький повідомив, що більшість українських випускників, які отримали 200 балів на НМТ, подали документи до українських вишів. З 2414 таких студентів, 2241 вже отримав рекомендації до вітчизняних університетів.

В Міносвіти прокоментували чутки про те, що кращі вступники обирають іноземні виші

Наразі нема можливості відстежувати, скільки українських випускників обирають закордонні університети. При цьому, більша частина з 2414 студентів, які отримали 200 балів хоча б з одного предмета, вже подала документи в українські університети, сказав під час брифінгу заступник міністра освіти з питань вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький, пише УНН.

Деталі

Немає можливості це відслідкувати конкретно

- відповів Винницький на запитання, чи є можливість відслідковувати скільки випускників обирають закордонні університети.

Він прокоментував дискусії в соціальних мережах про те, що найкращі українські студенти тікають за кордон.

Цього року. Свіжа статистика. 2 414 осіб отримали 200 балів на НМТ хоча б на одному предметі. 2 241 особа отримала рекомендацію у наші виші. Це означає, що з 200-ті бальників, ми умовно "втратили" 13 осіб. Думаю, що це хороша статистика 

- заявив Винницький.

Доповнення

МОН очікує, що близько 30 тисяч контрактників отримають освітні гранти. Загалом 176 376 вступників отримали рекомендації, з них 65 493 на бюджет та 110 883 на контракт.

Павло Зінченко

СуспільствоОсвіта
Міністерство освіти і науки України
Україна