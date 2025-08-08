В Міносвіти прокоментували чутки про те, що кращі вступники обирають іноземні виші
Київ • УНН
Заступник міністра освіти Михайло Винницький повідомив, що більшість українських випускників, які отримали 200 балів на НМТ, подали документи до українських вишів. З 2414 таких студентів, 2241 вже отримав рекомендації до вітчизняних університетів.
Наразі нема можливості відстежувати, скільки українських випускників обирають закордонні університети. При цьому, більша частина з 2414 студентів, які отримали 200 балів хоча б з одного предмета, вже подала документи в українські університети, сказав під час брифінгу заступник міністра освіти з питань вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький, пише УНН.
Деталі
Немає можливості це відслідкувати конкретно
Він прокоментував дискусії в соціальних мережах про те, що найкращі українські студенти тікають за кордон.
Цього року. Свіжа статистика. 2 414 осіб отримали 200 балів на НМТ хоча б на одному предметі. 2 241 особа отримала рекомендацію у наші виші. Це означає, що з 200-ті бальників, ми умовно "втратили" 13 осіб. Думаю, що це хороша статистика
Доповнення
МОН очікує, що близько 30 тисяч контрактників отримають освітні гранти. Загалом 176 376 вступників отримали рекомендації, з них 65 493 на бюджет та 110 883 на контракт.