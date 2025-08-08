В Минобразования прокомментировали слухи о том, что лучшие абитуриенты выбирают иностранные вузы

Сейчас нет возможности отслеживать, сколько украинских выпускников выбирают зарубежные университеты. При этом, большая часть из 2414 студентов, которые получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, уже подала документы в украинские университеты, сказал во время брифинга заместитель министра образования по вопросам высшего образования и образования взрослых Михаил Винницкий, пишет УНН.

Детали

Нет возможности это отследить конкретно - ответил Винницкий на вопрос, есть ли возможность отслеживать сколько выпускников выбирают зарубежные университеты.

Он прокомментировал дискуссии в социальных сетях о том, что лучшие украинские студенты бегут за границу.

В этом году. Свежая статистика. 2 414 человек получили 200 баллов на НМТ хотя бы по одному предмету. 2 241 человек получил рекомендацию в наши вузы. Это означает, что из 200-балльников, мы условно "потеряли" 13 человек. Думаю, что это хорошая статистика - заявил Винницкий.

Дополнение

МОН ожидает, что около 30 тысяч контрактников получат образовательные гранты. Всего 176 376 абитуриентов получили рекомендации, из них 65 493 на бюджет и 110 883 на контракт.