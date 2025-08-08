В Минобразования прокомментировали слухи о том, что лучшие абитуриенты выбирают иностранные вузы
Киев • УНН
Заместитель министра образования Михаил Винницкий сообщил, что большинство украинских выпускников, получивших 200 баллов на НМТ, подали документы в украинские вузы. Из 2414 таких студентов 2241 уже получил рекомендации в отечественные университеты.
Сейчас нет возможности отслеживать, сколько украинских выпускников выбирают зарубежные университеты. При этом, большая часть из 2414 студентов, которые получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, уже подала документы в украинские университеты, сказал во время брифинга заместитель министра образования по вопросам высшего образования и образования взрослых Михаил Винницкий, пишет УНН.
Детали
Нет возможности это отследить конкретно
Он прокомментировал дискуссии в социальных сетях о том, что лучшие украинские студенты бегут за границу.
В этом году. Свежая статистика. 2 414 человек получили 200 баллов на НМТ хотя бы по одному предмету. 2 241 человек получил рекомендацию в наши вузы. Это означает, что из 200-балльников, мы условно "потеряли" 13 человек. Думаю, что это хорошая статистика
Дополнение
МОН ожидает, что около 30 тысяч контрактников получат образовательные гранты. Всего 176 376 абитуриентов получили рекомендации, из них 65 493 на бюджет и 110 883 на контракт.