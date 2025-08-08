В Минобразования прокомментировали слухи о том, что лучшие абитуриенты выбирают иностранные вузы

$41.460.15
48.280.01
ukenru
Эксклюзив
09:44 • 8652 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 10132 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 9440 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 15577 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 13435 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 32517 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 40071 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 27926 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 89351 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 62775 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
47%
756мм
Популярные новости
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 27297 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 18312 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 18528 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 19939 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 17570 просмотра
публикации
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 15565 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 18196 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 32512 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 40064 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 89346 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Алексей Чернышов
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Индия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 130465 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 147179 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 155038 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 145465 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 155336 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Ми-8
Ми-24
Тесла Модель Y

В Минобразования прокомментировали слухи о том, что лучшие абитуриенты выбирают иностранные вузы

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Заместитель министра образования Михаил Винницкий сообщил, что большинство украинских выпускников, получивших 200 баллов на НМТ, подали документы в украинские вузы. Из 2414 таких студентов 2241 уже получил рекомендации в отечественные университеты.

В Минобразования прокомментировали слухи о том, что лучшие абитуриенты выбирают иностранные вузы

Сейчас нет возможности отслеживать, сколько украинских выпускников выбирают зарубежные университеты. При этом, большая часть из 2414 студентов, которые получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, уже подала документы в украинские университеты, сказал во время брифинга заместитель министра образования по вопросам высшего образования и образования взрослых Михаил Винницкий, пишет УНН.

Детали

Нет возможности это отследить конкретно

- ответил Винницкий на вопрос, есть ли возможность отслеживать сколько выпускников выбирают зарубежные университеты.

Он прокомментировал дискуссии в социальных сетях о том, что лучшие украинские студенты бегут за границу.

В этом году. Свежая статистика. 2 414 человек получили 200 баллов на НМТ хотя бы по одному предмету. 2 241 человек получил рекомендацию в наши вузы. Это означает, что из 200-балльников, мы условно "потеряли" 13 человек. Думаю, что это хорошая статистика 

- заявил Винницкий.

Дополнение

МОН ожидает, что около 30 тысяч контрактников получат образовательные гранты. Всего 176 376 абитуриентов получили рекомендации, из них 65 493 на бюджет и 110 883 на контракт.

Павел Зинченко

ОбществоОбразование
Министерство образования и науки Украины
Украина