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В Литві до влади можуть повернутися соціал-демократи: чи вплине це на підтримку України?

Київ • УНН

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Опитування показують лідерство соціал-демократів напередодні парламентських виборів у Литві. Зміна влади може посилити позиції президента Науседи та зосередити увагу на економічній нерівності.

В Литві до влади можуть повернутися соціал-демократи: чи вплине це на підтримку України?

В Литві соціал-демократи лідирують за опитуваннями громадської думки напередодні недільного голосування на парламентських виборах. Вони при владі можуть посилити президента Гітанаса Науседу. Про це йдеться в огляді Bloomberg, передає УНН.

Литовці, ймовірно, витіснять правлячих консерваторів на виборах у неділю, оскільки виборці в цій балтійській країні — одній із найгучніших критиків НАТО щодо війни росії в Україні — прагнуть більше зосередитися на усуненні економічних розбіжностей.

Опозиційна Соціал-демократична партія має намір отримати найбільшу кількість голосів вперше за 12 років, хоча, згідно з опитуваннями громадської думки, її повернення до влади, ймовірно, буде складним, оскільки вона збирає більшість у роздробленому парламенті.

Як пише Bloomberg, Правлячий Союз Батьківщини під керівництвом лідера партії Габріеліуса Ландсбергіса провів Литву через період двозначної інфляції та спостерігав за економікою, яка зростала швидше, ніж її балтійські однолітки, незважаючи на вплив війни в Україні та напруженості з сусідньою білоруссю.

Проте зазначається, що опозиція успішно задіяла зростаюче невдоволення серед тих, хто живе за межами великих міст, і хто відчуває себе покинутим. Антиістеблішмент також сприяв підйому партії-вискочки "Зоря Немунасу", лідера якої судять за антисемітські висловлювання під час його критики війни Ізраїлю в Газі.

Зміна влади

Опитування показують, що литовські соціал-демократи здебільшого виграють вибори.

Дві головні партії пообіцяли не допускати нову партію під керівництвом Ремігіюса Земайтайтіса до потенційних коаліційних переговорів. Але він все одно може стати вершителем доль. За прогнозами, щонайменше сім партій подолають 5% бар’єр для проходження до парламенту, а його група посідає третє місце.

"Ще тільки належить побачити, наскільки система стійка проти сил, що виступають проти влади. Традиційні партії здаються дуже слабкими в цій кампанії", - сказала політолог з Університету Миколаса Ромеріса Ріма Урбонайте.

Повернення соціал-демократів до влади може призвести до того, що 64-річна колишня міністерка соціальних справ Вілія Блінкявічюте стане прем’єр-міністром. Наразі вона депутат Європейського парламенту й приписує собі підвищення пенсій під час свого перебування в уряді з 2000 по 2008 рік.

Аналітики зазначають, що соціал-демократи при владі також можуть посилити президента Гітанаса Науседу , який був обраний на другий термін на початку цього року і мав холодні стосунки з Ландсбергісом, який є міністром закордонних справ Литви.

Як пише Bloomberg, попри особисту ворожнечу, вони були рішучими прихильниками України у її війні проти російського вторгнення, погляди, які в основному поділяють усі політичні кола Литви.

Bloomberg зазначає, що зміни в політичному ландшафті мають стати більш очевидними після голосування в неділю, під час якого буде обрана половина законодавців країни. Решту половини визначать у другому турі 27 жовтня.

Доповнення

Уряд Литви схвалив виділення 13 мільйонів євро на фінансування проєктів з відновлення України. Кошти будуть спрямовані Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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