В Литве к власти могут вернуться социал-демократы: повлияет ли это на поддержку Украины?

В Литве социал-демократы лидируют по опросам общественного мнения накануне воскресного голосования на парламентских выборах. Они у власти могут усилить президента Гитанаса Науседу. Об этом говорится в обзоре Bloomberg, передает УНН.

Литовцы, вероятно, вытеснят правящих консерваторов на выборах в воскресенье, поскольку избиратели в этой балтийской стране - одной из самых громких критиков НАТО относительно войны россии в Украине - стремятся больше сосредоточиться на устранении экономических разногласий.

Оппозиционная Социал-демократическая партия намерена получить наибольшее количество голосов впервые за 12 лет, хотя, согласно опросам общественного мнения, ее возвращение к власти, вероятно, будет сложным, поскольку она собирает большинство в раздробленном парламенте.

Как пишет Bloomberg, Правящий Союз Родины под руководством лидера партии Габриелиуса Ландсбергиса провел Литву через период двузначной инфляции и наблюдал за экономикой, которая росла быстрее, чем ее балтийские сверстники, несмотря на влияние войны в Украине и напряженности с соседней Беларусью.

Однако отмечается, что оппозиция успешно задействовала растущее недовольство среди тех, кто живет за пределами крупных городов, и кто чувствует себя покинутым. Антиистеблишмент также способствовал подъему партии-выскочки "Заря Немунасу", лидера которой судят за антисемитские высказывания во время его критики войны Израиля в Газе.

Смена власти

Опросы показывают, что литовские социал-демократы в основном выигрывают выборы.

Две главные партии пообещали не допускать новую партию под руководством Ремигиюса Земайтайтиса к потенциальным коалиционным переговорам. Но он все равно может стать вершителем судеб. По прогнозам, по меньшей мере семь партий преодолеют 5% барьер для прохождения в парламент, а его группа занимает третье место.

"Еще только предстоит увидеть, насколько система устойчива против сил, выступающих против власти. Традиционные партии кажутся очень слабыми в этой кампании", - сказала политолог из Университета Миколаса Ромериса Рима Урбонайте.

Возвращение социал-демократов к власти может привести к тому, что 64-летняя бывшая министр социальных дел Вилия Блинкявичюте станет премьер-министром. Сейчас она депутат Европейского парламента и приписывает себе повышение пенсий во время своего пребывания в правительстве с 2000 по 2008 год.

Аналитики отмечают, что социал-демократы у власти также могут усилить президента Гитанаса Науседу, который был избран на второй срок в начале этого года и имел холодные отношения с Ландсбергисом, который является министром иностранных дел Литвы.

Как пишет Bloomberg, несмотря на личную вражду, они были решительными сторонниками Украины в ее войне против российского вторжения, взгляды, которые в основном разделяют все политические круги Литвы.

Bloomberg отмечает, что изменения в политическом ландшафте должны стать более очевидными после голосования в воскресенье, во время которого будет избрана половина законодателей страны. Остальную половину определят во втором туре 27 октября.

Дополнение

Правительство Литвы одобрило выделение 13 миллионов евро на финансирование проектов по восстановлению Украины. Средства будут направлены Литовскому фонду сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи.