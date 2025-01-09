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В Києві зафіксовано один випадок метапневмовірусу: що варто знати про HMPV

В Києві зафіксовано один випадок метапневмовірусу: що варто знати про HMPV

Київ • УНН

 • 48901 перегляди

У столиці зафіксовано один лабораторно підтверджений випадок метапневмовірусу людини. Рівень захворюваності на HMPV нижчий за попередні роки. В Україні загалом виявлено 14 випадків від початку епідсезону.

У столиці виявлено один лабораторно підтверджений випадок метапневмовірусу людини. Вірус не є новим для України, а рівень захворюваності на нього наразі нижчий за попередні роки. Про це повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб, передає УНН

Наразі, в Україні фіксується циркуляція метапневмовірус людини (HMPV). Зокрема, станом на 7 січня, маємо 1 лабораторно підтверджений випадок захворювання в столиці

- йдеться у повідомленні ЦКПХ.

За даними центру контролю та профілактики хвороб, станом на сьогодні, тенденції до розвитку спалаху спричиненого метапневмовірусом на території України також не спостерігається.

Як вказали в ЦКПХ, цей вірус не є для нас новим й вже добре відомий у світі та в Україні. Вперше його було виявлено та описано у 2001 році в Нідерландах. Протягом цього та попереднього епідсезону не зафіксовано жодного летального випадку внаслідок інфекції спричиненої метапневмовірусом. Щобільше, наявні показники захворюваності є навіть суттєво нижчими у порівнянні з минулими роками спостереження.

"Вірусологічна лабораторія ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" сьогодні повністю забезпечена необхідними тест-системами для виявлення метапневмовірусу та проводить епіднагляд за ним як протягом року, так й під час поточного епідсезону", - вказали в ЦКПХ. 

Методам профілактики є:  

1. регулярне миття рук з милом;

2. уникання контактів із хворими людьми;

3. дотримання етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);

4. періодично провітрювання  приміщення.

Доповнення 

За даними МОЗ, в Україні від початку епідсезону у 14 людей медики діагностували метапневмовірус. Це на 10 випадків менше, ніж минулого року в цей час.

Як розповіли в МОЗ, для метапневмовірусу (HMPV) характерна сезонність, як і для інших вірусів респіраторної групи. Однак циркуляція HMPV починається переважно взимку і триває до весни.

Симптоми захворювання схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, підвищена температура. Порівняно з грипом метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й рідко спричиняє ускладнення.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївЗдоров'я
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