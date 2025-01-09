В Киеве зафиксирован один случай метапневмовируса: что стоит знать о HMPV

В столице выявлен один лабораторно подтвержденный случай метапневмовируса человека. Вирус не является новым для Украины, а уровень заболеваемости им в настоящее время ниже, чем в предыдущие годы. Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней, передает УНН.

В настоящее время в Украине фиксируется циркуляция метапневмовируса человека (HMPV). В частности, по состоянию на 7 января, у нас есть 1 лабораторно подтвержденный случай заболевания в столице - говорится в сообщении ЦКПБ.

По данным центра контроля и профилактики болезней, на сегодняшний день тенденции к развитию вспышки, вызванной метапневмовирусом, на территории Украины также не наблюдается.

Как указали в ЦКПБ, этот вирус не является для нас новым и уже хорошо известен в мире и в Украине. Впервые он был обнаружен и описан в 2001 году в Нидерландах. В течение этого и предыдущего эпидсезона не зафиксировано ни одного летального случая в результате инфекции, вызванной метапневмовирусом. Более того, имеющиеся показатели заболеваемости даже существенно ниже по сравнению с предыдущими годами наблюдения.

"Вирусологическая лаборатория ГУ "Киевский городской ЦКПБ МОЗ" сегодня полностью обеспечена необходимыми тест-системами для выявления метапневмовируса и проводит эпиднадзор за ним как в течение года, так и во время текущего эпидсезона", - указали в ЦКПБ.

Методами профилактики являются:

1. регулярное мытье рук с мылом;

2. избегание контактов с больными людьми;

3. соблюдение этикета кашля (прикрывайте рот салфеткой или сгибом локтя);

4. периодическое проветривание помещения.

Дополнение

По данным МОЗ, в Украине с начала эпидсезона у 14 человек медики диагностировали метапневмовирус. Это на 10 случаев меньше, чем в прошлом году в это время.

Как рассказали в МОЗ, для метапневмовируса (HMPV) характерна сезонность, как и для других вирусов респираторной группы. Однако циркуляция HMPV начинается преимущественно зимой и продолжается до весны.

Симптомы заболевания похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. По сравнению с гриппом метапневмовирус, как правило, протекает значительно легче и редко вызывает осложнения.