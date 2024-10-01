В Італії уряд запровадив обмеження на мирні протести, профспілки стурбовані зростанням репресій - Politico

Кабінет прем'єр-міністра Мелоні посилив заходи проти протестів, внаслідок чого учасники ненасильницьких мітингів в Італії можуть опинитися у в'язниці. Лунає критика з боку опозиції та профспілок, водночас в уряді Італії наголосили, що будь-які протести у країні дозволені, але за певних умов.

Пише УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Нижня палата італійського парламенту схвалила новий "законопроект про безпеку", який спрямований проти кліматичних активістів, криміналізуючи перекриття доріг і залізниць. Якщо його схвалить Сенат, опоненти діючої влади в Італії стверджують, що це фактично заборонить вуличні протести в країні. Таким чином, уряд не в змозі реагувати на реальні потреби громадян, стверджує Лара Гігліоне, секретар профспілки CGIL.

Довідка

Перший закон, прийнятий урядом Мелоні після приходу до влади у 2022 році, був спрямований проти нелегальних рейвів, караючи організаторів до шести років ув’язнення. З того часу уряд полегшив ув'язнення, запровадивши автоматичне затримання мігрантів, ув'язнення підлітків, вагітних жінок і матерів з новонародженими; також обмежив репродуктивні права та права ЛГБТК+.

Дії влади стосовно обмеження мирного протесту в Італії охрестили "антигандівським" законом. Зокрема йдеться, що запроваджені законопроектом зміни збільшують покарання для тих, хто чинить опір поліції. Законно подовжити термін ув'язнення до восьми років для ув'язнених, які беруть участь у таких акціях, як, наприклад, голодування, пише Рolitico.

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На думку Лаури Болдріні (колишня спікерка і депутат від центру, ліва Демократична партія), уряд Мелоні "дрейфує в репресивному напрямку, обмежуючи мирні протести та інакомислення".

Але заступник міністра внутрішніх справ Нікола Молтені відкинув критику цього кроку. Посадовець сказав, що уряд Мелоні гарантує право на протест "більше, ніж будь-який інший".

Цей уряд ніколи не відмовляв у дозволі та не забороняв будь-які протести, якщо це не ризикувало поставити під загрозу громадський порядок у нашій країні