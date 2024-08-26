Канадська профспілка оскаржить рішення уряду щодо залізничного страйку

Профспілка, що представляє понад 9,000 канадських залізничників, у п'ятницю заявила про намір оскаржити рішення федерального уряду щодо запровадження обов'язкового арбітражу, який мав би покласти край безпрецедентній зупинці роботи двох основних вантажних залізничних перевізників країни. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Профспілка Teamsters також оголосила про намір почати страйк у понеділок на залізниці Canadian National Railway (CNR.TO), найбільшому залізничному перевізнику Канади.

Ці дії є останнім поворотом у трудових суперечках з CN та Canadian Pacific Kansas City (CP.TO), які у четвер заблокували членів профспілки Teamsters, що спричинило одночасну зупинку залізничних перевезень. Бізнес-групи попереджають, що це може завдати економіці збитків на сотні мільйонів доларів.

Ця ситуація ще більше ускладнює роботу Канадської ради з трудових відносин (CIRB), яка в п'ятницю проводила багатогодинні зустрічі з представниками профспілок і залізниць після звернення уряду з проханням врегулювати ситуацію.

Профспілка Teamsters у п'ятницю ввечері повідомила, що сторони завершили цілий день переговорів, під час яких вона заявила, що уряд не має абсолютної влади для припинення трудових дій.

"Профспілка законно дотримуватиметься будь-якого рішення CIRB і готова подати оскарження до федерального суду, якщо це буде необхідно," — йдеться в заяві.

Залізнична компанія CN у своїй заяві зазначила, що продовжуватиме впроваджувати план відновлення до ухвалення рішення CIRB.

Міністр праці Стівен МакКіннон, посилаючись на ризики для економіки, також звернувся до ради з проханням запровадити обов'язковий арбітраж у переговорах між профспілкою та компаніями, а також негайно відновити роботу обох залізниць.

Канада, друга за розміром країна у світі, значною мірою залежить від залізниць для транспортування широкого спектра товарів та сировини.

Канадська торгова палата висловила розчарування рішенням профспілки Teamsters оскаржити директиву уряду.

"Ця дія продовжить шкоду для нашої економіки та поставить під загрозу добробут і засоби до існування канадців, включаючи як профспілкових, так і непрофспілкових працівників у багатьох галузях," — йдеться у заяві групи.