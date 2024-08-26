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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канадский профсоюз обжалует решение правительства по железнодорожной забастовке

Канадский профсоюз обжалует решение правительства по железнодорожной забастовке

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 01:54  •  20591 просмотра

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Профсоюз Teamsters обжалует решение правительства об обязательном арбитраже в железнодорожной забастовке. Он также планирует начать забастовку на Canadian National Railway, несмотря на призывы правительства возобновить работу.

Профсоюз, представляющий более 9,000 канадских железнодорожников, в пятницу заявил о намерении обжаловать решение федерального правительства о введении обязательного арбитража, который должен был бы положить конец беспрецедентной остановке работы двух основных грузовых железнодорожных перевозчиков страны. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Детали

Профсоюз Teamsters также объявил о намерении начать забастовку в понедельник на железной дороге Canadian National Railway (CNR.TO), крупнейшем железнодорожном перевозчике Канады.

Эти действия являются последним поворотом в трудовых спорах с CN и Canadian Pacific Kansas City (CP.TO), которые в четверг заблокировали членов профсоюза Teamsters, что повлекло одновременную остановку железнодорожных перевозок. Бизнес-группы предупреждают, что это может нанести экономике ущерб на сотни миллионов долларов.

Эта ситуация еще больше осложняет работу Канадского совета по трудовым отношениям (CIRB), который в пятницу проводил многочасовые встречи с представителями профсоюзов и железных дорог после обращения правительства с просьбой урегулировать ситуацию.

Профсоюз Teamsters в пятницу вечером сообщил, что стороны завершили целый день переговоров, во время которых он заявил, что правительство не имеет абсолютной власти для прекращения трудовых действий.

«Профсоюз законно будет придерживаться любого решения CIRB и готов подать обжалование в федеральный суд, если это будет необходимо,» - говорится в заявлении.

Железнодорожная компания CN в своем заявлении отметила, что будет продолжать внедрять план восстановления до принятия решения CIRB.

Министр труда Стивен МакКиннон, ссылаясь на риски для экономики, также обратился к совету с просьбой ввести обязательный арбитраж в переговорах между профсоюзом и компаниями, а также немедленно возобновить работу обеих железных дорог.

Канада, вторая по величине страна в мире, в значительной степени зависит от железных дорог для транспортировки широкого спектра товаров и сырья.

Канадская торговая палата выразила разочарование решением профсоюза Teamsters обжаловать директиву правительства.

«Это действие продолжит вред для нашей экономики и поставит под угрозу благосостояние и средства к существованию канадцев, включая как профсоюзных, так и непрофсоюзных работников во многих отраслях», - говорится в заявлении группы.

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