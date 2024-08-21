Канада предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 5,7 млн долл, уделив внимание детям

Канада предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 5,7 млн долл., сосредоточив внимание на детях. Об этом сообщил министра международного развития Канады Ахмед Хуссен во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Сегодня мне очень приятно объявить, что Канада окажет дальнейшую помощь - это 3,5 млн долл. для организации Международный медицинский корпус объединенного королевства. Также я объявляю о выделении 2 млн долл. организации Спасти детей (канадской организации), и также 200 тыс. канадских долл. для Офиса Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам для поддержки той гуманитарной миссии, которую эти организации выполняют в Украине. То есть в общем гуманитарная поддержка, гуманитарное финансирование, о котором только что рассказал, составляет 5,7 млн долл. - сказал Хуссен.

Омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца выразил благодарность за учреждение отдельной программы и выделение специального бюджета от правительства Канады, который будет направлен через ЮНИСЕФ на поддержку украинских детей.

Дополнение

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр по международному развитию Канады Ахмед Хуссен обсудили сотрудничество двух стран в реализации инициатив по поддержке финансовой стабильности и в процессе внедрения реформ.

Канада обіцяє понад 52 млн доларів допомоги Україні