Канада предоставит Украине более 52 миллионов долларов. Деньги предназначены на улучшение жизни украинцев, начиная от поддержки уязвимых детей и молодежи, переживших войну, до восстановления энергетической инфраструктуры после атак террористического государства. Об этом сообщает Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает УНН.

Детали

Сегодня в швейцарском Люцерне во время Саммита мира премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о значительном пакете помощи в поддержку Украины в размере 52,4 миллиона долларов.

Этот пакет включает миллионы долларов на различные направления, направленные на улучшение жизни украинцев, начиная от поддержки уязвимых детей и молодежи, переживших войну, до восстановления энергетической инфраструктуры после атак террористического государства.

Джастин Трюдо также предложил международным партнерам присоединиться к новой инициативе Канады #BringKidsBack, направленной на возвращение украинских детей, которые были принудительно перемещены из-за войны. Он призвал другие страны присоединиться к этой совместной инициативе и поддержать усилия обеспечения безопасного возвращения этих детей к их семьям и сообществам в Украине.

Полномасштабное вторжение рф имело разрушительные последствия для украинцев, от миллионов, вынужденных покинуть свои дома, до тысяч детей, которые были незаконно депортированы. Канада и наши международные партнеры едины в поддержке справедливого и длительного мира для Украины. Украинцам, которые и в дальнейшем крепко стоят на защите своей Родины, знайте, что мы будем поддерживать вас до победы - заявил Джастин Трюдо.

Канада объявляет о 15 млн долларов финансирования на возвращение украинских детей из рф - Трюдо