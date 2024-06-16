Канада объявила о выделении 15 миллионов долларов на программу реинтеграции украинских детей, похищенных россией. Об этом заявил Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

На заседании G7 мы обсуждали значительные усилия, по Украине с займами от G7, чтобы оплатить убытки вызванные россией. Когда наступит справедливый мир, мы все будем там, с Украиной и помогать ее восстанавливать, - отметил Трюдо

Он сказал, что здания можно отстроить, а вот людей, которые потеряли жизнь, семьи, которые были уничтожены, их уже не вернуть.

Тысячи украинских детей были забраны от своих сообществ, это около 20 тысяч детей похищенными россией. Канада объявляет о 15 млн долларов финансирования на реинтеграцию детей. Оно поможет тем, кто пережил военные преступления, - сказал Трюдо.

Напомним

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис призвал участников Саммита мира прилагать усилия, чтобы вернуть домой украинских детей, которых похитила Россия.