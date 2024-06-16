Ірландія закликала учасників Саміту докладати зусилля, для повернення українських дітей
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ірландії закликав учасників саміту докласти зусиль, щоб повернути українських дітей, викрадених Росією, та забезпечити незалежність, продовольчу та ядерну безпеку України, а також повернення викрадених дітей.
Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс закликав учасників Саміту миру докладати зусилля, щоб повернути додому українських дітей, яких викрала росія. Про це він сказав під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.
Незалежність України, як незалежної країни зараз під великим ризиком і всі країни з усіх континентів згодні з цим
"Вбиває та викрадає дітей...росія спробувала припинити продовольчий експорт й треба звільнити Чорне море для експорту.Міжнародне право має панувати в усіх сферах...Тисячі українських дітей були викрадені - це не прийнятно і треба докладати всі наші зусилля, щоб повернути їх назад", - заявив Гарріс.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський очікує, що після Інавгураційного Саміту миру буде перехід на предметне, технічне вирішення всіх трьох пунктів: продовольчої безпеки, ядерної безпеки, повернення українських дітей, і триватиме підготовка до наступних кроків.