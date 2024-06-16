Ирландия призвала участников Саммита прилагать усилия, для возвращения украинских детей

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис призвал участников Саммита мира прилагать усилия, чтобы вернуть домой украинских детей, которых похитила Россия. Об этом он сказал во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

Независимость Украины, как независимой страны сейчас под большим риском и все страны со всех континентов согласны с этим - сказал Харрис.

"Убивает и похищает детей ... Россия попыталась прекратить продовольственный экспорт и надо освободить Черное море для экспорта.Международное право должно господствовать во всех сферах ... Тысячи украинских детей были похищены - это не приемлемо и надо прилагать все наши усилия, чтобы вернуть их обратно", - заявил Харрис.

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Президент Владимир Зеленский ожидает, что после Инаугурационного Саммита мира будет переход на предметное, техническое решение всех трех пунктов: продовольственной безопасности, ядерной безопасности, возвращения украинских детей, и будет продолжаться подготовка к следующим шагам.