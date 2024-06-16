Канада оголошує про 15 млн доларів фінансування на повернення українських дітей з рф - Трюдо
Київ • УНН
Канада оголосила про виділення 15 мільйонів доларів на на повернення близько 20 000 українських дітей, викрадених росією.
Канада оголосила про виділення 15 мільйонів доларів на програму реінтеграції українських дітей, викрадених росією. Про це заявив Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
На засіданні G7 ми обговорювали значні зусилля, щодо України з позиками від G7, щоб сплатити збитки спричинені росією. Коли настане справедливий мир, ми всі будемо там, з Україною та допомагати її відбудовувати,
Він сказав, що будівлі можна відбудувати, а от людей, які втратили життя, сім‘ї, які були знищені, їх вже не повернути.
Тисячі українських дітей були забрані від своїх спільнот, це близько 20 тисяч дітей викраденими росією. Канада оголошує про 15 млн доларів фінансування на реінтеграцію дітей. Воно допоможе тим, хто пережив воєнні злочини,
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс закликав учасників Саміту миру докладати зусилля, щоб повернути додому українських дітей, яких викрала росія.