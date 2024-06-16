Канада обіцяє понад 52 млн доларів допомоги Україні

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6752 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 67327 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153649 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149849 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124499 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133507 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85411 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93283 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98886 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89726 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
57%
Популярнi новини

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45945 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19002 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25006 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13588 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8142 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149854 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222864 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372563 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308566 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416702 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2040 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13600 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31505 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28326 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124500 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Канада обіцяє понад 52 млн доларів допомоги Україні

Київ • УНН

 • 98427 перегляди

Канада надасть Україні понад 52 мільйони доларів на підтримку дітей та молоді, які пережили війну, а також на відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.

Канада обіцяє понад 52 млн доларів допомоги Україні

Канада надасть Україні понад 52 мільйони доларів. Гроші призначені на поліпшення життя українців, починаючи від підтримки вразливих дітей та молоді, що пережили війну, до відновлення енергетичної інфраструктури після атак терористичної держави. Про це повідомляє Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в швейцарському Люцерні під час Саміту миру прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про значний пакет допомоги на підтримку України в розмірі 52,4 мільйона доларів.

Цей пакет включає мільйони доларів на різні напрямки, спрямовані на поліпшення життя українців, починаючи від підтримки вразливих дітей та молоді, що пережили війну, до відновлення енергетичної інфраструктури після атак терористичної держави.

Джастін Трюдо також запропонував міжнародним партнерам приєднатися до нової ініціативи Канади #BringKidsBack, спрямованої на повернення українських дітей, що були примусово переміщені через війну. Він закликав інші країни долучитися до цієї спільної ініціативи та підтримати зусилля забезпечення безпечного повернення цих дітей до їхніх родин та спільнот в Україні.

Повномасштабне вторгнення рф мало руйнівні наслідки для українців, від мільйонів, змушених залишити свої домівки, до тисяч дітей, які були незаконно депортовані. Канада та наші міжнародні партнери єдині у підтримці справедливого та тривалого миру для України. Українцям, які й надалі міцно стоять на захисті своєї Батьківщини, знайте, що ми підтримуватимемо вас до перемоги

- заявив Джастін Трюдо.

Канада оголошує про 15 млн доларів фінансування на повернення українських дітей з рф - Трюдо16.06.24, 16:41 • 25624 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітикаНовини Світу
Швейцарія
Канада
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46