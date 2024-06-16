Канада обіцяє понад 52 млн доларів допомоги Україні
Київ • УНН
Канада надасть Україні понад 52 мільйони доларів на підтримку дітей та молоді, які пережили війну, а також на відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.
Канада надасть Україні понад 52 мільйони доларів. Гроші призначені на поліпшення життя українців, починаючи від підтримки вразливих дітей та молоді, що пережили війну, до відновлення енергетичної інфраструктури після атак терористичної держави. Про це повідомляє Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає УНН.
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Сьогодні в швейцарському Люцерні під час Саміту миру прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про значний пакет допомоги на підтримку України в розмірі 52,4 мільйона доларів.
Цей пакет включає мільйони доларів на різні напрямки, спрямовані на поліпшення життя українців, починаючи від підтримки вразливих дітей та молоді, що пережили війну, до відновлення енергетичної інфраструктури після атак терористичної держави.
Джастін Трюдо також запропонував міжнародним партнерам приєднатися до нової ініціативи Канади #BringKidsBack, спрямованої на повернення українських дітей, що були примусово переміщені через війну. Він закликав інші країни долучитися до цієї спільної ініціативи та підтримати зусилля забезпечення безпечного повернення цих дітей до їхніх родин та спільнот в Україні.
Повномасштабне вторгнення рф мало руйнівні наслідки для українців, від мільйонів, змушених залишити свої домівки, до тисяч дітей, які були незаконно депортовані. Канада та наші міжнародні партнери єдині у підтримці справедливого та тривалого миру для України. Українцям, які й надалі міцно стоять на захисті своєї Батьківщини, знайте, що ми підтримуватимемо вас до перемоги
Канада оголошує про 15 млн доларів фінансування на повернення українських дітей з рф - Трюдо16.06.24, 16:41 • 25624 перегляди