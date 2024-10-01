В Италии правительство ввело ограничения на мирные протесты, профсоюзы обеспокоены ростом репрессий - Politico

Кабинет премьер-министра Мелони ужесточил меры против протестов, в результате чего участники ненасильственных митингов в Италии могут оказаться в тюрьме. Звучит критика со стороны оппозиции и профсоюзов, в то же время в правительстве Италии отметили, что любые протесты в стране разрешены, но при определенных условиях.

Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.

Детали

Нижняя палата итальянского парламента одобрила новый «законопроект о безопасности», который направлен против климатических активистов, криминализируя перекрытие дорог и железных дорог. Если его одобрит Сенат, оппоненты действующей власти в Италии утверждают, что это фактически запретит уличные протесты в стране. Таким образом, правительство не в состоянии реагировать на реальные потребности граждан, утверждает Лара Гиглионе, секретарь профсоюза CGIL.

Справка

Первый закон, принятый правительством Мелони после прихода к власти в 2022 году, был направлен против нелегальных рейвов, наказывая организаторов до шести лет тюрьмы. С тех пор правительство облегчило заключение, введя автоматическое задержание мигрантов, заключение подростков, беременных женщин и матерей с новорожденными; также ограничило репродуктивные права и права ЛГБТК+.

Действия властей по ограничению мирного протеста в Италии окрестили «антигандовским» законом. В частности говорится, что введенные законопроектом изменения увеличивают наказание для тех, кто оказывает сопротивление полиции. Законно продлить срок заключения до восьми лет для заключенных, участвующих в таких акциях, как, например, голодовка, пишет РоІітісо.

Зеленский и Мелони обсудили совместные планы на полях ГА ООН

По мнению Лауры Болдрини (бывший спикер и депутат от центра, левая Демократическая партия), правительство Мелони «дрейфует в репрессивном направлении, ограничивая мирные протесты и инакомыслие».

Но заместитель министра внутренних дел Никола Молтени отверг критику этого шага. Чиновник сказал, что правительство Мелони гарантирует право на протест «больше, чем любое другое».

Это правительство никогда не отказывало в разрешении и не запрещало любые протесты, если это не рисковало поставить под угрозу общественный порядок в нашей стране сказал Молтени Politico.

Он добавил, что право на протест не должно препятствовать «правам других работать, иметь транспорт».

Канадский профсоюз обжалует решение правительства по железнодорожной забастовке