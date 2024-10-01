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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Италии правительство ввело ограничения на мирные протесты, профсоюзы обеспокоены ростом репрессий - Politico

В Италии правительство ввело ограничения на мирные протесты, профсоюзы обеспокоены ростом репрессий - Politico

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 07:09  •  1687 просмотра

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Правительство Италии одобрило законопроект, криминализирующий перекрытие дорог и железных дорог. Оппозиция и профсоюзы обеспокоены ростом репрессий, но власти настаивают на разрешении протестов при определенных условиях.

Кабинет премьер-министра Мелони ужесточил меры против протестов, в результате чего участники ненасильственных митингов в Италии могут оказаться в тюрьме. Звучит критика со стороны оппозиции и профсоюзов, в то же время в правительстве Италии отметили, что любые протесты в стране разрешены, но при определенных условиях.  

Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.

Детали

Нижняя палата итальянского парламента одобрила новый «законопроект о безопасности», который направлен против климатических активистов, криминализируя перекрытие дорог и железных дорог. Если его одобрит Сенат, оппоненты действующей власти в Италии утверждают, что это фактически запретит уличные протесты в стране. Таким образом, правительство не в состоянии реагировать на реальные потребности граждан, утверждает Лара Гиглионе, секретарь профсоюза CGIL.

Справка

Первый закон, принятый правительством Мелони после прихода к власти в 2022 году, был направлен против нелегальных рейвов, наказывая организаторов до шести лет тюрьмы. С тех пор правительство облегчило заключение, введя автоматическое задержание мигрантов, заключение подростков, беременных женщин и матерей с новорожденными; также ограничило репродуктивные права и права ЛГБТК+.

Действия властей по ограничению мирного протеста в Италии окрестили «антигандовским» законом. В частности говорится, что введенные законопроектом изменения увеличивают наказание для тех, кто оказывает сопротивление полиции. Законно продлить срок заключения до восьми лет для заключенных, участвующих в таких акциях, как, например, голодовка, пишет РоІітісо.

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По мнению Лауры Болдрини (бывший спикер и депутат от центра, левая Демократическая партия), правительство Мелони  «дрейфует в репрессивном направлении, ограничивая мирные протесты и инакомыслие».

Но заместитель министра внутренних дел Никола Молтени отверг критику этого шага. Чиновник сказал, что правительство Мелони гарантирует право на протест «больше, чем любое другое».

Это правительство никогда не отказывало в разрешении и не запрещало любые протесты, если это не рисковало поставить под угрозу общественный порядок в нашей стране

сказал Молтени Politico.

Он добавил, что право на протест не должно препятствовать «правам других работать, иметь транспорт».

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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