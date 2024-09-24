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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Мелони обсудили совместные планы на полях ГА ООН

Зеленский и Мелони обсудили совместные планы на полях ГА ООН

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 16:39  •  6873 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони во время Генассамблеи ООН. Они согласовали ближайшие совместные планы и обсудили усилия G7 по установлению мира.

На полях Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, где они обсудили ближайшие совместные планы. Об этом глава государства рассказал на своей странице в X, передает УНН.

Детали

Всегда рад встрече с Джорджей Мелони. На полях ГА ООН мы согласовали наши ближайшие совместные планы

- заявил президент Украины. 

Он также поблагодарил Италию за все решительные шаги G7 во время председательства Италии и преданность совместным усилиям по установлению прочного и справедливого мира.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом в США. Стороны обсудили военную помощь, реализацию Формулы мира, проведение Саммита мира. 

Владимир Омельченко

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