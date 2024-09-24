Зеленский и Мелони обсудили совместные планы на полях ГА ООН

На полях Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, где они обсудили ближайшие совместные планы. Об этом глава государства рассказал на своей странице в X, передает УНН.

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Всегда рад встрече с Джорджей Мелони. На полях ГА ООН мы согласовали наши ближайшие совместные планы - заявил президент Украины.

Он также поблагодарил Италию за все решительные шаги G7 во время председательства Италии и преданность совместным усилиям по установлению прочного и справедливого мира.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом в США. Стороны обсудили военную помощь, реализацию Формулы мира, проведение Саммита мира.