Зеленський і Мелоні обговорили спільні плани на полях ГА ООН
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні під час Генасамблеї ООН. Вони узгодили найближчі спільні плани та обговорили зусилля G7 щодо встановлення миру.
На полях Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні, де вони обговорили найближчі спільні плани. Про це глава держави розповів на своїй сторінці в X, передає УНН.
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Завжди радий зустрічі з Джорджею Мелоні. На полях ГА ООН ми узгодили наші найближчі спільні плани
Він також подякував Італії за всі рішучі кроки G7 під час головування Італії та відданість спільним зусиллям зі встановлення тривалого й справедливого миру.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у США. Сторони обговорили військову допомогу, реалізацію Формули миру, проведення Саміту миру.