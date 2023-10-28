В Іспанії відкрився незвичайний музей цензурованого мистецтва

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У приватному музеї, що відкрився для публіки в Барселоні в четвер, представлено 42 твори з усього світу, які зазнали засудження, нападок або вилучення з експозицій.

Роботи таких художників, як іспанський майстер Франсіско де Гойя, культурна ікона США Енді Воргол та китайський художник та активіст Ай Вейвей, розташовано на двох поверхах.

Об'єкти є частиною колекції із 200 таких робіт, що належить Тачо Бенету, каталонському бізнесменові.

Хоча вони розсувають кордони і часто викликають суперечки, Бенет сказав, що цього недостатньо для музею, розташованого в центрі каталонської столиці, одного з найвідвідуваніших міст світу.

"Ми не збираємо і не показуємо скандальних чи суперечливих робіт у музеї. Ми показуємо в музеї роботи, які зазнали цензури, нападок, наруги, заборон", - сказав він агентству AFP.

"Роботи, які мають історію, без цієї історії їх тут не було б", - додав він.

Багато робіт присвячені релігії, наприклад, робота фінського художника Яні Лейнонена "МакІсус" зі скульптурою Рональда Макдональда, розп'ятою на дерев'яному хресті, яка була вилучена з музею в Ізраїлі.

У музеї також представлена фотографія розп'яття, зануреного в сечу, нью-йоркського художника Андреса Серрано, яка зазнала вандалізму під час виставки у Франції та викликала обурення, коли вперше була показана у Сполучених Штатах у 1989 році.

Ще однією яскравою подією є робота франко-алжирської художниці Зуліхи Буабделли, яка складається з 30 мусульманських молитовних килимків, кожен з яких прикрашений парою розшитих блискітками стилетів, знята з виставки у Франції в 2015 році після скарг з боку мусульманської групи.

У музеї також представлені картини та ескізи колишніх в'язнів військово-морської бази США в затоці Гуантанамо на Кубі, включно зі статуєю Свободи, зануреною у воду, на якій видно лише руку, яка тримає факел, і верхню частину корони.

Бенет сказав, що об'єднання такої кількості суперечливих робіт призвело до того, що рівень толерантності відвідувачів підвищився, а рівень скандальності знизився.

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Avui, inauguració @museuprohibit a #Barcelona. Amb un mural de pòsters històrics d’Amnistia Internacional, pintures de presos de #Guantánamo i més peces d’interès.



Aneu-hi! La censura a l’art, massa habitual a massa llocs, és un atac a la llibertat d’expressió, dret fonamental. pic.twitter.com/gJoksYPfkE

El nou @museuprohibit, únic de la seva espècie, aconsegueix l’objectiu d’explicar-nos les històries que hi ha darrere les censures, agressions i amenaces que desperta l’art prohibit. Aquí, el context és tant o més important que l’obra per si sola. #Barcelona pic.twitter.com/PHFSd7tZ2W

Barcelona inaugura avui el Museu de l'Art Prohibit @museuprohibit, l'únic del món dedicat a l'art censurat. El nou museu, impulsat per Tatxo Benet, obre al públic aquest dijous, a la casa Garriga Nogués, amb 42 obres de la col·lecció de l'empresari lleidatà @Catinformacio pic.twitter.com/aRYUPkDgRH

VÍDEO | El Museo del Arte Prohibido abre sus puertas en Barcelona a todo tipo de obras censuradas@museuprohibit pic.twitter.com/Qdf5StRhsL