В Испании открылся необычный музей цензурированного искусства

Детали

В частном музее, открывшемся для публики в Барселоне в четверг, представлено 42 произведения со всего мира, которые подверглись осуждению, нападкам или изъятию из экспозиций.

Работы таких художников, как испанский мастер Франсиско де Гойя, культурная икона США Энди Уорхол и китайский художник и активист Ай Вэйвэй, расположены на двух этажах.

Объекты являются частью коллекции из 200 таких работ, принадлежащей Тачо Бенету, каталонскому бизнесмену.

Хотя они раздвигают границы и часто вызывают споры, Бенет сказал, что этого недостаточно для музея, расположенного в центре каталонской столицы, одного из самых посещаемых городов мира.

"Мы не собираем и не показываем скандальных или спорных работ в музее. Мы показываем в музее работы, которые подверглись цензуре, нападкам, надругательствам, запретам", - сказал он агентству AFP.

"Работы, которые имеют историю, без этой истории их здесь не было бы", - добавил он.

Многие работы посвящены религии, например, работа финского художника Яни Лейнонена "МакИсус" со скульптурой Рональда Макдональда, распятого на деревянном кресте, которая была изъята из музея в Израиле.

В музее также представлена фотография распятия, погруженного в мочу, нью-йоркского художника Андреса Серрано, которая подверглась вандализму во время выставки во Франции и вызвала возмущение, когда впервые была показана в Соединенных Штатах в 1989 году.

Еще одним ярким событием является работа франко-алжирской художницы Зулихи Буабделлы, состоящая из 30 мусульманских молитвенных ковриков, каждый из которых украшен парой расшитых блестками стилетов, снятая с выставки во Франции в 2015 году после жалоб со стороны мусульманской группы.

В музее также представлены картины и эскизы бывших узников военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе, включая статую Свободы, погруженную в воду, на которой видны только рука, держащая факел, и верхняя часть короны.

Бенет сказал, что объединение такого количества противоречивых работ привело к тому, что уровень толерантности посетителей повысился, а уровень скандальности снизился.

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Avui, inauguració @museuprohibit a #Barcelona. Amb un mural de pòsters històrics d’Amnistia Internacional, pintures de presos de #Guantánamo i més peces d’interès.



Aneu-hi. La censura a l’art, massa habitual a massa llocs, és un atac a la llibertat d’expressió, dret fonamental. pic.twitter.com/gJoksYPfkE

El nou @museuprohibit, únic de la seva espècie, aconsegueix l’objectiu d’explicar-nos les històries que hi ha darrere les censures, agressions i amenaces que desperta l’art prohibit. Aquí, el context és tant o més important que l’obra per si sola. #Barcelona pic.twitter. com/PHFSd7tZ2W

Barcelona inaugura avui el Museu de l'Art Prohibit @museuprohibit, l'únic del món dedicat a l'art censurat. El nou museu, impulsat per Tatxo Benet, obre al públic aquest dijous, a la casa Garriga Nogués, amb 42 obres de la col·lecció de l'empresari lleidatà @Catinformacio pic.twitter.com/aRYUPkDgRH

VÍDEO | El Museo del Arte Prohibido abre sus puertas en Barcelona a todo tipo de obras censuradas@museuprohibit pic.twitter.com/Qdf5StRhsL

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