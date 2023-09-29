Покемон співпрацює з музеем Ван Гога
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. До свого 50-річчя Музей Ван Гога відкрив виставку на тему покемонів, повідомили на сайті закладу, що розміщений в Амстердамі, пише УНН.
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«Побачте Пікачу, Іві, Снорлакса та багатьох інших покемонів зовсім по-новому з 28 вересня до 7 січня 2024 року в Музеї Ван Гога в Амстердамі.», йдеться в пресрелізі.
Деталі
Щоб відсвяткувати 50-річчя музею Pokémon і Музей Ван Гога започаткували офіційну співпрацю.
Вона має на меті познайомити молоду аудиторію з творчістю Вінсента Ван Гога. Головною темою виставки буде зображення того, як на Ван Гога, на його світогляд і на його творчість повпливала японська культура.
Колаборація міститиме чимало цікавого, наприклад, відеоурок з малювання Пікачу. Для входу в музей потрібен буде звичайний квиток, який можна придбати лише онлайн.
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