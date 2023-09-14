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Найкращі фольклорні колективи у Музеї просто неба показали тридиції осіннього весілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Музеї просто неба пройшов традиційний фестиваль "Осінь весільна". Міністерство культури та інформаційної політики на своїй сторінці у Telegram опублікувало колоритні світлини з події, передає УНН.

Деталі

"Щороку до Національного музею народної архітектури та побуту України приїжджають найкращі фольклорні колективи, щоб показати традиції свого регіону. Цьогорічний захід був колоритним, енергійним та пройшов у супроводі майстерної гри на музикальних інструментах: бубні, гармошці, баяні та інших", - повідомили у Мінкульті

Також під час фестивалю діяв ярмарок майстрів, що презентували весільні атрибути.

Довідка

Національний музей народної архітектури та побуту України – архітектурно-ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України: Полісся, Слобожанщини та Полтавщини, Карпат, Наддніпрянщини, Поділля та Півдня. Музей просто неба, заснований 6 лютого 1969 року, розкинувся на південній околиці Києва. Своїх перших відвідувачів прийняв у 1976 році.

На території  встановлено близько 300 пам'яток народного будівництва XVI-XX ст. Традиційні житлові і господарські комплекси це - хати, комори, криниці та інші атрибути давнього українського села. Найстарішим архітектурним експонатом є хата із с. Самари Волинської області (1587р).

Фонди музею нараховують близько 100 тисяч найрізноманітніших експонатів: народний одяг, тканину, меблі, знаряддя праці, вироби гончарів, бондарів, теслів, столярів, ковалів, народний живопис та розпис, музичні інструменти, дитячу іграшку тощо.

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