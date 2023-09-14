Лучшие фольклорные коллективы в Музее под открытым небом показали тридиции осенней свадьбы

Детали

"Ежегодно в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины приезжают лучшие фольклорные коллективы, чтобы показать традиции своего региона. Нынешнее мероприятие было колоритным, энергичным и прошло в сопровождении мастерской игры на музыкальных инструментах: бубне, гармошке, баяне и других", - сообщили в Минкульте

Также во время фестиваля действовала ярмарка мастеров, представивших свадебные атрибуты.

Справка

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – архитектурно-ландшафтный комплекс всех историко-этнографических регионов Украины: Полесья, Слобожанщины и Полтавщины, Карпат, Приднепровья, Подолья и Юга. Музей под открытым небом, основанный 6 февраля 1969 года, раскинулся на южной окраине Киева. Своих первых посетителей принял в 1976 году.

На территории установлено около 300 памятников народного строительства XVI-XX вв. Традиционные жилые и хозяйственные комплексы это - хаты, амбары, колодцы и другие атрибуты древнего украинского села. Старейшим архитектурным экспонатом является дом из с. Самары Волынской области (1587г).

Фонды музея насчитывают около 100 тысяч самых разнообразных экспонатов: народная одежда, ткань, мебель, орудия труда, изделия гончаров, бондарей, плотников, столяров, кузнецов, народная живопись и роспись, музыкальные инструменты, детскую игрушку и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нидерландах прошел фестиваль рыжеволосых: пришло около 5 000 человек