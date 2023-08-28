У Нідерландах пройшов фестиваль рудоволосих: прийшло близько 5 000 людей

Деталі

Природні руді люди з Великобританії, Ізраїлю, Німеччини, Італії та Нової Зеландії прибули на триденний захід, який, за словами організаторів Redhead Days, присвячений зв’язку, гордості та визнанню.

Учасникам фестивалю пропонували майстер-класи з малювання, макіяжу та догляду за шкірою, а також фотосесії, музику.

Доповнення

Фестиваль був заснований у 2005 році Бартом Роувенхорстом, який був білявим. Але художника-любителя привабили естетичні якості рудоволосих, тому він оголосив про пошук 15 рудих моделей, щоб намалювати, і отримав лише 150 відповідей.

Але після того, як всіх сфотографували і виявилось, що багато хто з них не пройшов відбір, Роувенгорст вирішив заснувати щорічний захід.

Уже у 2013 році відвідувачі фестивалю Redhead Days потрапили до Книги рекордів Гіннесса: 1672 людини зібралися разом у найбільшому зафіксованому зібранні людей з натуральним рудим волоссям.