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У Нідерландах пройшов фестиваль рудоволосих: прийшло близько 5 000 людей

Київ • УНН

 • 812372 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У неділю, 27 серпня, у місті Тілбург, Нідерланди, пройшов щорічний фестиваль Redhead Days, який відвідало близько 5 000 рудоволосих. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Природні руді люди з Великобританії, Ізраїлю, Німеччини, Італії та Нової Зеландії прибули на триденний захід, який, за словами організаторів Redhead Days, присвячений зв’язку, гордості та визнанню.

Учасникам фестивалю пропонували майстер-класи з малювання, макіяжу та догляду за шкірою, а також фотосесії, музику. 

Доповнення 

Фестиваль був заснований у 2005 році Бартом Роувенхорстом, який був білявим. Але художника-любителя привабили естетичні якості рудоволосих, тому він оголосив про пошук 15 рудих моделей, щоб намалювати, і отримав лише 150 відповідей.

Але після того, як всіх сфотографували і виявилось, що багато хто з них не пройшов відбір, Роувенгорст вирішив заснувати щорічний захід. 

Уже у 2013 році відвідувачі фестивалю Redhead Days потрапили до Книги рекордів Гіннесса: 1672 людини зібралися разом у найбільшому зафіксованому зібранні людей з натуральним рудим волоссям.

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