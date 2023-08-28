В Нидерландах прошел фестиваль рыжеволосых: пришло около 5 000 человек

Детали

Природные рыжие люди из Великобритании, Израиля, Германии, Италии и Новой Зеландии прибыли на трехдневное мероприятие, которое, по словам организаторов Redhead Days, посвящено связи’связи, гордости и признанию.

Участникам фестиваля предлагали мастер-классы по рисованию, макияжу и уходу за кожей, а также фотосессии, музыку.

Дополнение

Фестиваль был основан в 2005 году Бартом Роувенхорстом, который был белокурым. Но художника-любителя привлекли эстетические качества рыжеволосых, поэтому он объявил о поиске 15 рыжих моделей, чтобы нарисовать, и получил только 150 ответов.

Но после того, как всех сфотографировали и оказалось, что многие из них не прошли отбор, Роувенгорст решил учредить ежегодное мероприятие.

Уже в 2013 году посетители фестиваля Redhead Days попали в Книгу рекордов Гиннесса: 1672 человека собрались вместе в самом большом зафиксированном собрании людей с натуральными рыжими волосами.