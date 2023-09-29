Покемон сотрудничает с музеем Ван Гога
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. К своему 50-летию Музей Ван Гога открыл выставку на тему покемонов, сообщили на сайте заведения, расположенного в Амстердаме, пишет УНН.
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«Увидите Пикачу, Иви, Снорлакса и многих других покемонов совершенно по-новому с 28 сентября до 7 января 2024 года в Музее Ван Гога в Амстердаме», - говорится в пресс-релизе.
Детали
Чтобы отпраздновать 50-летие музея Pokémon и Музей Ван Гога начали официальное сотрудничество.
Она имеет целью познакомить молодую аудиторию с творчеством Винсента Ван Гога. Главной темой выставки будет изображение того, как на Ван Гога, на его мировоззрение и на его творчество повлияла японская культура.
Коллаборация будет содержать немало интересного, например, видеоурок по рисованию Пикачу. Для входа в музей нужен будет обычный билет, который можно приобрести только онлайн.
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