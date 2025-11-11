В Ірландії відбулася інавгурація Кетрін Конноллі, яка стала 10-м президентом країни
Кетрін Конноллі офіційно присягнула на посаду 10-го президента Ірландії, замінивши Майкла Д. Хіггінса. 68-річна політикиня перемогла на виборах у жовтні, обіцяючи інклюзивний діалог та врахування всіх голосів.
У вівторок Кетрін Конноллі офіційно присягнула на посаду 10-го президента Ірландії під час церемонії в Дублінському замку, замінивши Майкла Д. Хіггінса після його 14-річного терміну. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Під час свого президентства я подбаю про те, щоб усі голоси були враховані та почуті
68-річна політикиня перемогла на виборах у жовтні з переконливою перевагою над кандидатом від "Фіне Гейл" Гізер Хамфріс. Під час інавгурації були присутні політики, судді та представники Північної Ірландії, зокрема перша міністр Мішель О'Нілл.
Конноллі пообіцяла сприяти інклюзивному діалогу по всьому острову та нагадала про значення Страсної п’ятниці для мирного врегулювання конфлікту: "Ми можемо і повинні по-справжньому пишатися успіхом моделі мирного врегулювання конфлікту, затвердженої у Страсній п’ятниці".
Перший державний прийом відбудеться увечері у Дублінському замку, а новий президент планує перший офіційний візит до Північної Ірландії найближчим часом. Конноллі раніше була адвокатом, психологом і депутатом парламенту з 2016 року, а її обрання викличе додаткові вибори у західному Голуей-Де-Майєрсі.
