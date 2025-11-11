В Ирландии состоялась инаугурация Кэтрин Коннолли, ставшей 10-м президентом страны

Фото: PA Media

Во вторник Кэтрин Коннолли официально принесла присягу в качестве 10-го президента Ирландии во время церемонии в Дублинском замке, сменив Майкла Д. Хиггинса после его 14-летнего срока. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

Во время моего президентства я позабочусь о том, чтобы все голоса были учтены и услышаны – заявила Коннолли, отметив, что страна переживает "сейсмические изменения" с конца холодной войны.

68-летняя политик победила на выборах в октябре с убедительным преимуществом над кандидатом от "Фине Гейл" Хизер Хамфрис. Во время инаугурации присутствовали политики, судьи и представители Северной Ирландии, в том числе первый министр Мишель О'Нилл.

Коннолли пообещала способствовать инклюзивному диалогу по всему острову и напомнила о значении Страстной пятницы для мирного урегулирования конфликта: "Мы можем и должны по-настоящему гордиться успехом модели мирного урегулирования конфликта, утвержденной в Страстную пятницу".

Первый государственный прием состоится вечером в Дублинском замке, а новый президент планирует первый официальный визит в Северную Ирландию в ближайшее время. Коннолли ранее была адвокатом, психологом и депутатом парламента с 2016 года, а ее избрание вызовет дополнительные выборы в западном Голуэй-Де-Майерсе.

