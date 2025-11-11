В Ирландии состоялась инаугурация Кэтрин Коннолли, ставшей 10-м президентом страны

$41.960.02
Эксклюзив
14:28 • 8392 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 10997 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 18028 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 17971 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17813 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22585 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24609 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27544 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64461 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76680 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Графики отключений электроэнергии
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 8392 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 12036 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 18028 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 17971 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79556 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2438 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15977 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53114 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128349 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132365 просмотра
В Ирландии состоялась инаугурация Кэтрин Коннолли, ставшей 10-м президентом страны

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Кэтрин Коннолли официально присягнула на должность 10-го президента Ирландии, сменив Майкла Д. Хиггинса. 68-летняя политик победила на выборах в октябре, обещая инклюзивный диалог и учет всех голосов.

В Ирландии состоялась инаугурация Кэтрин Коннолли, ставшей 10-м президентом страны
Фото: PA Media

Во вторник Кэтрин Коннолли официально принесла присягу в качестве 10-го президента Ирландии во время церемонии в Дублинском замке, сменив Майкла Д. Хиггинса после его 14-летнего срока. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности 

Во время моего президентства я позабочусь о том, чтобы все голоса были учтены и услышаны 

– заявила Коннолли, отметив, что страна переживает "сейсмические изменения" с конца холодной войны.

68-летняя политик победила на выборах в октябре с убедительным преимуществом над кандидатом от "Фине Гейл" Хизер Хамфрис. Во время инаугурации присутствовали политики, судьи и представители Северной Ирландии, в том числе первый министр Мишель О'Нилл.

Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней04.11.25, 01:30 • 15407 просмотров

Коннолли пообещала способствовать инклюзивному диалогу по всему острову и напомнила о значении Страстной пятницы для мирного урегулирования конфликта: "Мы можем и должны по-настоящему гордиться успехом модели мирного урегулирования конфликта, утвержденной в Страстную пятницу".

Первый государственный прием состоится вечером в Дублинском замке, а новый президент планирует первый официальный визит в Северную Ирландию в ближайшее время. Коннолли ранее была адвокатом, психологом и депутатом парламента с 2016 года, а ее избрание вызовет дополнительные выборы в западном Голуэй-Де-Майерсе.

В Ирландии на президентских выборах победила независимая кандидатка от левых25.10.25, 19:31 • 5648 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Республика Ирландия