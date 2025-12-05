В Ірландії обговорить рух дронів по траєкторії літака Зеленського на Раді нацбезпеки

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що його поінформували про рух дронів по траєкторії польоту літака Президента України Володимира Зеленського, який прямував до Ірландії, зазначивши, що наприкінці цього місяця відбудеться засідання Ради національної безпеки, де обговорять це питання. Про це пише RTE, передає УНН.

Деталі

Як заявив Мартін, наприкінці цього місяця відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому буде обговорено питання польоту дронів.

Достатньо сказати, що з початку війни в Україні спостерігається посилення активності в сфері кібербезпеки, зокрема в морській галузі та в галузі безпілотних літальних апаратів – зазначив Мартін.

На запитання, чи означає це, що росія причетна до діяльності дронів, він відповів: "Я не буду коментувати, поки не буде проведено повний аналіз".

Він додав, що операція з забезпечення безпеки під час візиту Зеленського до Ірландії цього тижня пройшла "особливо добре".

Раніше міністр оборони Гелен МакЕнті заявила, що під час візиту Зеленського до Ірландії "все пройшло за планом".

Доповнення

Чотири невідомі військові дрони порушили заборонену для польотів зону поблизу аеропорту Дубліна, де приземлився літак Президента України Володимира Зеленського. Дрони досягли місця польоту літака через кілька хвилин після його приземлення, і їхнє походження розслідується поліцією.

Нагадаємо

2 грудня Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою здійснили візит до Ірландії.