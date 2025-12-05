В Ирландии обсудят движение дронов по траектории самолета Зеленского на Совете нацбезопасности

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что его проинформировали о движении дронов по траектории полета самолета Президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в Ирландию, отметив, что в конце этого месяца состоится заседание Совета национальной безопасности, где обсудят этот вопрос. Об этом пишет RTE, передает УНН.

Детали

Как заявил Мартин, в конце этого месяца состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором будет обсуждаться вопрос полета дронов.

Достаточно сказать, что с начала войны в Украине наблюдается усиление активности в сфере кибербезопасности, в частности в морской отрасли и в области беспилотных летательных аппаратов – отметил Мартин.

На вопрос, означает ли это, что россия причастна к деятельности дронов, он ответил: "Я не буду комментировать, пока не будет проведен полный анализ".

Он добавил, что операция по обеспечению безопасности во время визита Зеленского в Ирландию на этой неделе прошла "особенно хорошо".

Ранее министр обороны Хелен МакЭнти заявила, что во время визита Зеленского в Ирландию "все прошло по плану".

Дополнение

Четыре неизвестных военных дрона нарушили запрещенную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского. Дроны достигли места полета самолета через несколько минут после его приземления, и их происхождение расследуется полицией.

Напомним

2 декабря Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершили визит в Ирландию.