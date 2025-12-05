В Ирландии обсудят движение дронов по траектории самолета Зеленского на Совете нацбезопасности

$42.180.02
49.230.00
ukenru
15:45 • 1870 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 6662 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 22919 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 21368 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 27003 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 39647 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 47035 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40196 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 69788 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35224 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
90%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 21753 просмотра
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 11892 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 21692 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 19378 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 8276 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 19422 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 22920 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 36464 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 69788 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 53446 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Башар Асад
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 8326 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 21790 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 25361 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 39252 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 39241 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Су-57
Фильм
Сериал

В Ирландии обсудят движение дронов по траектории самолета Зеленского на Совете нацбезопасности

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сообщил о движении дронов по траектории полета самолета Президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в Ирландию. Этот вопрос обсудят на заседании Совета национальной безопасности в конце месяца.

В Ирландии обсудят движение дронов по траектории самолета Зеленского на Совете нацбезопасности

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что его проинформировали о движении дронов по траектории полета самолета Президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в Ирландию, отметив, что в конце этого месяца состоится заседание Совета национальной безопасности, где обсудят этот вопрос. Об этом пишет RTE, передает УНН.

Детали

Как заявил Мартин, в конце этого месяца состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором будет обсуждаться вопрос полета дронов.

Достаточно сказать, что с начала войны в Украине наблюдается усиление активности в сфере кибербезопасности, в частности в морской отрасли и в области беспилотных летательных аппаратов 

– отметил Мартин.

На вопрос, означает ли это, что россия причастна к деятельности дронов, он ответил: "Я не буду комментировать, пока не будет проведен полный анализ".

Он добавил, что операция по обеспечению безопасности во время визита Зеленского в Ирландию на этой неделе прошла "особенно хорошо".

Ранее министр обороны Хелен МакЭнти заявила, что во время визита Зеленского в Ирландию "все прошло по плану".

Дополнение

Четыре неизвестных военных дрона нарушили запрещенную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского. Дроны достигли места полета самолета через несколько минут после его приземления, и их происхождение расследуется полицией.

Напомним

2 декабря Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершили визит в Ирландию.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Республика Ирландия
Владимир Зеленский
Украина
Елена Зеленская