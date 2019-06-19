В Інституті нацпам'яті попередили Кернеса про наслідки повернення проспекту Жукова

"В Інституті національної пам’яті наголошують, що присвоєння імені Георгія Жукова будь-якому об’єкту топоніміки Харкова або будь-якого іншого населеного пункту на території України суперечитиме чинному законодавству", - вказали в установі.

В УІНП вказали, що Георгій Жуков є особою, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, а також у комуністичній партії. "Ім'я Жукова в назві об'єкту топоніміки у даному випадку є символікою комуністичного тоталітарного режиму", - додали в Інституті, вказавши на законодавство, яке врегульовує правила присвоєння об’єктам топоніміки імен.

"Згідно з частиною другою статті 436-1 ККУ дії щодо поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинені особою, яка є представником влади, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. Ми будемо звертатися до Генеральної прокуратури, щоб вона провела перевірку вказаних обставин та порушила кримінального провадження за ст. 436-1 Кримінального кодексу, та будемо ініціювати позов до адміністративного суду щодо скасування ухваленого рішення міськради", - зазначив юрист Інституту національної пам’яті Сергій Рябенко.

Додамо, на сайті Харківської міської ради було зареєстровано електронну петицію щодо перейменування проспекту Петра Григоренка у місті Харкові на честь радянського маршала Георгія Жукова. 19 червня Харківська міська рада розглянула цю петицію і проголосувала за повернення топоніма. Для того, щоб рішення набрало чинності, необхідно ще підпис міського голови.