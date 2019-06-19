В Институте нацпамяти предупредили Кернеса о последствиях возвращения проспекта Жукова

"В Институте национальной памяти отмечают, что присвоение имени Георгия Жукова любому объекту топонимики Харькова или любого другого населенного пункта на территории Украины противоречит действующему законодательству", - указали в учреждении.

В УИНП указали, что Георгий Жуков является лицом, занимавшем руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии. "Имя Жукова в названии объекта топонимики в данном случае является символикой коммунистического тоталитарного режима", - добавили в Институте, указав на законодательство, которое регулирует правила присвоения объектам топонимики имен.

"Согласно части второй статьи 436-1 УКУ действия по распространению и публичному использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовное производство по ст. 436-1 Уголовного кодекса, и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета", - отметил юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко.

Добавим, на сайте Харьковского городского совета было зарегистрировано электронную петицию о переименовании проспекта Петра Григоренко в городе Харькове в честь советского маршала Георгия Жукова. 19 июня Харьковский городской совет рассмотрел эту петицию и проголосовал за возвращение топонима. Для того, чтобы решение вступило в силу, необходима еще подпись городского головы.