Міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Жукова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Рішення підтримали 59 депутатів Харківської міськради, передає УНН.
Проти проголосували 13 депутатів, утрималися - 0.
"Зараз на сесії Харківської міськради розглядалося питання поданої петиції про повернення історичної назви проспекту маршала Жукова, і рішення було прийнято", - сказав після голосування мер Харкова Геннадій Кернес.
На уточнююче запитання з зали, а що буде з петицією "проти" цього, Кернес зазначив: "А петицію "проти", як ми можемо розглядати "проти", якщо ми прийняли "за"... Те що стосується Петра Григоренка, теж ми назвали нову вулицю імені Петра Григоренка".
Раніше петиція про повернення радянської назви проспекту у Харкові набрала достатню кількість голосів.