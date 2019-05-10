Петиція про повернення радянської назви проспекту у Харкові набрала достатню кількість голосів

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес закликав городян підтримати петицію про повернення одному з проспектів міста його колишньої, радянської, назви - імені маршала Жукова.

"З проспектом, який раніше був імені маршала Жукова, а тепер генерала Григоренка складніше. Обидва - гідні увічнення. Але запитайте тих небагатьох ветеранів - кого вони називали маршалом Перемоги? І, звичайно ж, його заслуги в розгромі фашизму - переоцінити неможливо. Висновок - харків'яни! Я закликаю вас підтримати ці петиції. Я обіцяю вам в разі, якщо вони наберуть п'ять тисяч і більше голосів - запропоноване в них не залишиться на папері", - написав Кернес на своїй сторінці в Facebook.

Проспект ім. Маршала Жукова в Харкові було перейменовано в проспект Петра Григоренка в 2016 році в рамках виконання закону про декомунізацію.

Петро Григоренко - генерал-майор радянської армії, який пізніше став дисидентом і правозахисником, за що був висланий з СРСР.

Георгій Жуков - радянський полководець, маршал Радянського Союзу. Під час Другої світової війни займав посади начальника Генерального штабу і командувача фронтом у СРСР.