Петиция о возвращении советского названия проспекту в Харькове набрала достаточное количество голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Петиция о возвращении проспекту его прежнего, советского, названия - имени маршала Жукова "Верните харьковчанам историю!" была размещена в соответствующем разделе на сайте Харьковского городского совета 8 мая и набрала за двое суток 5305 подписей с 5000 необходимых для того, чтобы ее официально рассмотрела горсовет города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.
Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о возвращении одному из проспектов города его прежнего, советского, названия - имени маршала Жукова.
"С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно. Вывод - харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге.", - написал Кернес на своей странице в Facebook.
Проспект им. Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках исполнения закона о декоммунизации.
Петр Григоренко - генерал-майор советской армии, позже ставший диссидентом и правозащитником, за что был выслан из СССР.
Георгий Жуков – советский полководец, маршал Советского Союза. В ходе Второй мировой войны занимал должности начальника Генерального штаба и командующего фронтом в СССР.