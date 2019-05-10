Петиция о возвращении советского названия проспекту в Харькове набрала достаточное количество голосов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 64884 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92958 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101596 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103482 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126789 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112593 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144758 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130262 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Петиция о возвращении советского названия проспекту в Харькове набрала достаточное количество голосов

Петиция о возвращении советского названия проспекту в Харькове набрала достаточное количество голосов

Киев  •  УНН

 • 11213 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Петиция о возвращении проспекту его прежнего, советского, названия - имени маршала Жукова "Верните харьковчанам историю!" была размещена в соответствующем разделе на сайте Харьковского городского совета 8 мая и набрала за двое суток 5305 подписей с 5000 необходимых для того, чтобы ее официально рассмотрела горсовет города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о возвращении одному из проспектов города его прежнего, советского, названия - имени маршала Жукова.

"С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно. Вывод - харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге.", - написал Кернес на своей странице в Facebook.

Проспект им. Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках исполнения закона о декоммунизации.

Петр Григоренко - генерал-майор советской армии, позже ставший диссидентом и правозащитником, за что был выслан из СССР.

Георгий Жуков – советский полководец, маршал Советского Союза. В ходе Второй мировой войны занимал должности начальника Генерального штаба и командующего фронтом в СССР.

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