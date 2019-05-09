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7 марта, 15:45 • 100671 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102664 просмотра

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7 марта, 08:52 • 125997 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112404 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138289 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Кернес призвал харьковчан поддержать петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова

Кернес призвал харьковчан поддержать петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова

Киев  •  УНН

 • 17355 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о возвращении одному из проспектов города его прежнего, советского, названия - имени маршала Жукова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Кернеса в Facebook.

Петиция "Верните харьковчанам историю!" была размещена в соответствующем разделе на сайте Харьковского городского совета 8 мая и набрала менее чем за сутки 1681 подпись из 5 тысяч необходимых для того, чтобы ее официально рассмотрел горсовет города.

"С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно. Вывод - харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге.", - написал Кернес на своей странице в Facebook.

Проспект им. Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2015 году в рамках исполнения закона о декоммунизации.

Петр Григоренко - генерал-майор советской армии, позже ставший диссидентом и правозащитником, за что был выслан из СССР.

Георгий Жуков – советский полководец, маршал Советского Союза. В ходе Второй мировой войны занимал должности начальника Генерального штаба и командующего фронтом в СССР.

Напомним, решение переименовывать города и улицы должны принимать жители этих городов. Так в эфире одного из украинских телеканалов сказал один из главных политических консультантов новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

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