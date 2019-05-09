Кернес призвал харьковчан поддержать петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о возвращении одному из проспектов города его прежнего, советского, названия - имени маршала Жукова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Кернеса в Facebook.
Петиция "Верните харьковчанам историю!" была размещена в соответствующем разделе на сайте Харьковского городского совета 8 мая и набрала менее чем за сутки 1681 подпись из 5 тысяч необходимых для того, чтобы ее официально рассмотрел горсовет города.
"С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно. Вывод - харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге.", - написал Кернес на своей странице в Facebook.
Проспект им. Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2015 году в рамках исполнения закона о декоммунизации.
Петр Григоренко - генерал-майор советской армии, позже ставший диссидентом и правозащитником, за что был выслан из СССР.
Георгий Жуков – советский полководец, маршал Советского Союза. В ходе Второй мировой войны занимал должности начальника Генерального штаба и командующего фронтом в СССР.
Напомним, решение переименовывать города и улицы должны принимать жители этих городов. Так в эфире одного из украинских телеканалов сказал один из главных политических консультантов новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.