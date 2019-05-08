У Зеленского прокомментировали, кто должен принимать решение о переименовании городов и улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Решение переименовывать города и улицы должны принимать жители этих городов. Так в эфире одного из украинских телеканалов сказал один из главных политических консультантов новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает УНН.
"Если говорить о позиции Владимира Александровича, она связана с законом о народовластии, который будет предложен Раде. Это закон о расширении демократии, где прописаны и референдумах, и местные референдумы. И я думаю, что это правильный ход, если говорить о переименовании (улиц, городов - ред.) ... было бы правильно, если решение о названии города выбирали сами жители этого города", - рассказал он.
При этом он добавил, что памятники разрушать неправильно "их надо снимать или демонтировать и ставить на их место другие, если есть такая позиция общества".
Напомним, по словам председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича, логическим продолжением декоммунизации на законодательном уровне должно стать деколонизация, то есть освобождение Украины от российско-имперского влияния.
Как сообщал УНН, Вятрович призвал объединиться для устранения "Днепропетровск" с карты Украины.
Рада получила заключение КСУ относительно переименования Днепропетровской области.