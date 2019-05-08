У Зеленського прокоментували, хто має приймати рішення щодо перейменування міст і вулиць

"Якщо говорити про позиції Володимира Олександровича, вона пов’язана зі законом про народовладдя, який буде запропонований Раді. Це закон про розширення демократії, де прописані і референдуми, і місцеві референдуми. І я думаю, що це правильний хід, якщо говорити про перейменування (вулиць, міст – ред..) … було б правильно, якщо рішення про назву міста обирали самі жителі цього міста", - розповів він.

Водночас він додав, що пам’ятники руйнувати не правильно "їх треба знімати чи демонтувати і ставити на їхнє місце інші, якщо є така позиція громади".

Нагадаємо, за словами голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, логічним продовженням декомунізації на законодавчому рівні має стати деколонізація, тобто звільнення України від російсько-імперського впливу.

Як повідомляв УНН, В’ятрович закликав об’єднатись для усунення "Дніпропетровська" з мапи України.

Рада отримала висновок КСУ щодо перейменування Дніпропетровської області.