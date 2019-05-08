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У Зеленського прокоментували, хто має приймати рішення щодо перейменування міст і вулиць

У Зеленського прокоментували, хто має приймати рішення щодо перейменування міст і вулиць

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Рішення перейменовувати міста та вулиці мають приймати жителі цих міст. Так в ефірі одного з українських телеканалів сказав один з головних політичних консультантів новообраного президента України Володимира Зеленського Дмитро Розумков, передає УНН.

"Якщо говорити про позиції Володимира Олександровича, вона пов’язана зі законом про народовладдя, який буде запропонований Раді. Це закон про розширення демократії, де прописані і референдуми, і місцеві референдуми. І я думаю, що це правильний хід, якщо говорити про перейменування (вулиць, міст – ред..) … було б правильно, якщо рішення про назву міста обирали самі жителі цього міста", - розповів він.

Водночас він додав, що пам’ятники руйнувати не правильно "їх треба знімати чи демонтувати і ставити на їхнє місце інші, якщо є така позиція громади".

Нагадаємо, за словами голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, логічним продовженням декомунізації на законодавчому рівні має стати деколонізація, тобто звільнення України від російсько-імперського впливу.

Як повідомляв УНН, В’ятрович закликав об’єднатись для усунення "Дніпропетровська" з мапи України.

Рада отримала висновок КСУ щодо перейменування Дніпропетровської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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