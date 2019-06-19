Горсовет Харькова проголосовала за возвращение проспекта Жукова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Решение поддержали 59 депутатов Харьковского горсовета, передает УНН.
Против проголосовали 13 депутатов, воздержались - 0.
"Сейчас на сессии Харьковского горсовета рассматривался вопрос поданной петиции о возвращении исторического названия проспекту маршалла Жукова, и решение было принято", - сказал после голосования мэр Харькова Геннадий Кернес.
На уточняющий вопрос из зала, а что будет с петицией "против" этого, Кернес отметил: "А петицию "против", как мы можем рассматривать "против", если мы приняли "за"... То, что касается Петра Григоренко, тоже мы назвали новую улицу имени Петра Григоренко".
Ранее петиция о возвращении советского названия проспекта в Харькове набрала достаточное количество голосов.