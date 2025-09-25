$41.410.03
В Індонезії понад 1000 дітей отруїлися їжею з державної програми харчування в школах

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Понад 1000 дітей в Індонезії отруїлися безкоштовними шкільними обідами цього тижня, що стало черговим випадком у серії отруєнь. Неурядові організації закликають призупинити програму, яка вже спричинила понад 6000 отруєнь з січня.

В Індонезії понад 1000 дітей отруїлися їжею з державної програми харчування в школах

В Індонезії цього тижня понад 1000 дітей отруїлася після вживання безкоштовних шкільних обідів. Це останній випадок у серії отруєнь, пов'язаних з програмою харчування від президента. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

З понеділка по середу, цього тижня, на погіршення здоров'я поскаржилася 1171 дитина, повідомила голова Центру громадського здоров'я Сіпонгкор у Західній Яві. А минулого тижня отруїлися ще 800 учнів. 

В школах Індонезії зараз реалізовують програму харчування, покликану забезпечити їжею 80 млн учнів. Але через випадки отруєння неурядові організації закликали владу призупинити її. Втім, поки що уряд робити це не збирається. 

Постраждалі діти скаржилися на біль у животі, нудоту, запаморочення і задишку – доволі нетиповий для отруєння симптом. 

Попередні дані розслідування свідчать, що причиною погіршення здоров'я могло стати недбале приготування їжі. Цього тижня учням готували курку, смажений тофу, овочі та фрукти. Попередні отруєння пов'язали з простроченим соусом, а в одному випадку – зі стравою з акули.

Національне агентство з боротьби з наркотиками (BGN) повідомило, що з січня по 22 вересня було зареєстровано 4711 випадків отруєння безкоштовними шкільними обідами. Більшість випадків сталася на острові Ява.

Однак Індонезійська мережа моніторингу освіти (JPPI) повідомила про вищу цифру. Ця неурядова організація зафіксувала, що станом на 21 вересня кількість жертв отруєння зросла до 6452 дітей.

Ця аномальна ситуація повинна вимагати від уряду оголошення спалаху та тимчасового призупинення програми для ретельної оцінки

- сказав національний координатор JPPI Убайд Матраджі.

Доповнення

Індонезія має населення в понад 283 млн, і згідно з національним опитуванням, проведеним у 2024, менше 1% домогосподарств Індонезії провели хоча б один день без їжі протягом минулого року. Президент вирішив реалізовувати програму харчування, що коштувала багато мільярдів доларів, аби забезпечити усіх школярів безкоштовною їжею.

Ольга Розгон

Новини Світу
