В Индонезии более 1000 детей отравились едой из государственной программы питания в школах
Киев • УНН
Более 1000 детей в Индонезии отравились бесплатными школьными обедами на этой неделе, что стало очередным случаем в серии отравлений. Неправительственные организации призывают приостановить программу, которая уже стала причиной более 6000 отравлений с января.
Детали
С понедельника по среду, на этой неделе, на ухудшение здоровья пожаловался 1171 ребенок, сообщила глава Центра общественного здоровья Сипонгкор в Западной Яве. А на прошлой неделе отравились еще 800 учеников.
В школах Индонезии сейчас реализуют программу питания, призванную обеспечить едой 80 млн учеников. Но из-за случаев отравления неправительственные организации призвали власти приостановить ее. Впрочем, пока правительство делать это не собирается.
Пострадавшие дети жаловались на боль в животе, тошноту, головокружение и одышку – довольно нетипичный для отравления симптом.
Предварительные данные расследования свидетельствуют, что причиной ухудшения здоровья могло стать небрежное приготовление пищи. На этой неделе ученикам готовили курицу, жареный тофу, овощи и фрукты. Предыдущие отравления связали с просроченным соусом, а в одном случае – с блюдом из акулы.
Национальное агентство по борьбе с наркотиками (BGN) сообщило, что с января по 22 сентября было зарегистрировано 4711 случаев отравления бесплатными школьными обедами. Большинство случаев произошло на острове Ява.
Однако Индонезийская сеть мониторинга образования (JPPI) сообщила о более высокой цифре. Эта неправительственная организация зафиксировала, что по состоянию на 21 сентября количество жертв отравления возросло до 6452 детей.
Эта аномальная ситуация должна требовать от правительства объявления вспышки и временной приостановки программы для тщательной оценки
Дополнение
Индонезия имеет население более 283 млн, и согласно национальному опросу, проведенному в 2024 году, менее 1% домохозяйств Индонезии провели хотя бы один день без еды в течение прошлого года. Президент решил реализовывать программу питания, стоившую много миллиардов долларов, чтобы обеспечить всех школьников бесплатной едой.
