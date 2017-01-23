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В.Гройсман провів нараду щодо підтримки розвитку машинобудування в Україні

В.Гройсман провів нараду щодо підтримки розвитку машинобудування в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду з питань підтримки виробництва спеціальної вантажно-автомобільної техніки в Україні у понеділок. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.

Так, учасники наради обговорили потреби держави в автотехніці, головні проблеми, що виникають під час її експлуатації, а також можливості збільшення виробництва необхідної техніки в Україні та її локалізації.

“Нам треба створювати додану вартість і робочі місця в Україні. Виходячи з того, що держава має величезні потреби в техніці, я думаю, що наше машинобудування має не стояти осторонь цього процесу ”, - наголосив очільник уряду на початку наради.

За словами В.Гройсмана, у країні, зокрема, є потреба у комунальній, військовій техніці, локомотивах та вагонах для “Укрзалізниці”.
Також Прем’єр-міністр підкреслив необхідність забезпечення високої локалізації на закупівлю усієї продукції, необхідної для України. Також має бути забезпечена належна якість, конкурентна ціна, гарантійне обслуговування, стабільність постачання та інший сервіс, зауважив Володимир Гройсман.

“Я не збираюся лобіювати будь-якого виробника в Україні, я збираюся лобіювати українського виробника. Це для мене є принципово важливим. Якщо ми вимиваємо валюту з України, підриваємо стабільність національної валюти, починаємо годувати економіки інших країн — це не мій шлях”, — наголосив Прем’єр-міністр.

В.Гройсман зазначив, що на закупівлю техніки Укравтодором для прибирання магістральних доріг у 2017 році виділено 250 млн, 600 млн грн передбачено на закупівлю пожежно-рятувальної техніки для ДСНС. Також 500 млн грн заплановані для придбання сільськогосподарської техніки.

При цьому він зауважив, що у рамках фінансової децентралізації у місцевих бюджетах є ресурси для закупівлі необхідної техніки.
За результатами обговорення Прем’єр-міністр поставив завдання розробити технологічну карту щодо потреб державних структур у закупівлі техніки, потужностей виробників та з визначенням економічних вигід щодо економії Державного бюджету і створення нових робочих місць.

 

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