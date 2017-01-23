В.Гройсман провел совещание по поддержке развития машиностроения в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание по вопросам поддержки производства специальной погрузочно-автомобильной техники в Украине в понедельник. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
Так, участники совещания обсудили потребности государства в автотехнике, главные проблемы, возникающие при ее эксплуатации, а также возможности увеличения производства необходимой техники в Украине и ее локализации.
"Нам надо создавать добавленную стоимость и рабочие места в Украине. Исходя из того, что государство имеет огромные потребности в технике, я думаю, что наше машиностроение должно не стоять в стороне от этого процесса", - подчеркнул Глава правительства в начале совещания.
По словам В.Гройсмана, в стране, в частности, существует потребность в коммунальной, военной технике, локомотивах и вагонах для "Укрзализныци".
Также Премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения высокой локализации на закупку всей продукции, необходимой для Украины. Также должно быть обеспечено надлежащее качество, конкурентная цена, гарантийное обслуживание, стабильность поставки и другой сервис, отметил Владимир Гройсман.
"Я не собираюсь лоббировать любого производителя в Украине, я собираюсь лоббировать украинского производителя. Это для меня является принципиально важным. Если мы вымываем валюту из Украины, подрываем стабильность национальной валюты, начинаем кормить экономики других стран — это не мой путь", — подчеркнул Премьер-министр.
В.Гройсман отметил, что на закупку техники Укравтодором для уборки магистральных дорог в 2017 году выделено 250 млн, 600 млн грн предусмотрено на закупку пожарно-спасательной техники для ГосЧС. Также 500 млн грн запланированы для приобретения сельскохозяйственной техники.
При этом он отметил, что в рамках финансовой децентрализации в местных бюджетах есть ресурсы для закупки необходимой техники.
По результатам обсуждения Премьер-министр поставил задачу разработать технологическую карту потребностей государственных структур в закупке техники, мощностей производителей и с определением экономических выгод по экономии Государственного бюджета и создания новых рабочих мест.