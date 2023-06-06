В Енергоатомі розповіли про "аварійні" алгоритми охолодження Запорізької АЕС

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 11805 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 19360 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 34867 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 33502 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 75346 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 59551 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 56721 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118224 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182809 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 210026 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 28052 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 26058 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 17284 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 55453 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 11441 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 34872 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 55870 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 75353 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 210032 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 260835 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10990 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 11691 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23996 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28601 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44350 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Енергоатомі розповіли про "аварійні" алгоритми охолодження Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 842127 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Зниження рівня води у Каховському водосховищі напряму не впливає на зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Якщо ж вода у ставку-охолоджувачі ЗАЕС і буде "опускатися", її потрібно буде "додавати", і є певні алгоритми, як це робити. Про це розповів президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає УНН з посиланням на Енергоатом.

В Енергоатомі розповіли про "аварійні" алгоритми охолодження Запорізької АЕС

Цитата

"Ми не оцінюємо цю ситуацію як критичну, оскільки станція має власний ставок-охолоджувач, що відокремлений від Каховського водосховища. Й у самому ставку на ЗАЕС, й у так званих чашах басейнів... утримується нормальний рівень води, який в них був до підриву греблі Каховської ГЕС", - розповів Котін.

Деталі

За його словами, якщо ж вода у ставку-охолоджувачі ЗАЕС "опускатиметься", її потрібно буде "додавати", і є певні алгоритми, як це робити.

"З вересня 2022 року енергоблоки ЗАЕС не працюють, тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається і поки не було необхідності його підживлювати. Та навіть якщо у Каховському водосховищі взагалі не буде води, проєкт передбачає заходи його підживлення. Одним з останніх є використання підземної води зі свердловин на майданчику ЗАЕС", - сказав Котін.

Доповнення

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що підрив Каховської ГЕС призвело до зниження рівня води у водосховищах, які використовуються для подачі охолоджувальної води на Запорізьку АЕС. Серед альтернативних джерел води є ставок-охолоджувач, тому очільник МАГАТЕ закликав росію та Україну забезпечити його захист.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС. У агентстві повідомили, що наразі безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об'єкта немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61