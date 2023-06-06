В Енергоатомі розповіли про "аварійні" алгоритми охолодження Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Зниження рівня води у Каховському водосховищі напряму не впливає на зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Якщо ж вода у ставку-охолоджувачі ЗАЕС і буде "опускатися", її потрібно буде "додавати", і є певні алгоритми, як це робити. Про це розповів президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає УНН з посиланням на Енергоатом.
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"Ми не оцінюємо цю ситуацію як критичну, оскільки станція має власний ставок-охолоджувач, що відокремлений від Каховського водосховища. Й у самому ставку на ЗАЕС, й у так званих чашах басейнів... утримується нормальний рівень води, який в них був до підриву греблі Каховської ГЕС", - розповів Котін.
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За його словами, якщо ж вода у ставку-охолоджувачі ЗАЕС "опускатиметься", її потрібно буде "додавати", і є певні алгоритми, як це робити.
"З вересня 2022 року енергоблоки ЗАЕС не працюють, тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається і поки не було необхідності його підживлювати. Та навіть якщо у Каховському водосховищі взагалі не буде води, проєкт передбачає заходи його підживлення. Одним з останніх є використання підземної води зі свердловин на майданчику ЗАЕС", - сказав Котін.
Доповнення
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що підрив Каховської ГЕС призвело до зниження рівня води у водосховищах, які використовуються для подачі охолоджувальної води на Запорізьку АЕС. Серед альтернативних джерел води є ставок-охолоджувач, тому очільник МАГАТЕ закликав росію та Україну забезпечити його захист.
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС. У агентстві повідомили, що наразі безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об'єкта немає.