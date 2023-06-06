В Енергоатомі розповіли про "аварійні" алгоритми охолодження Запорізької АЕС

КИЇВ. 6 червня. УНН. Зниження рівня води у Каховському водосховищі напряму не впливає на зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Якщо ж вода у ставку-охолоджувачі ЗАЕС і буде "опускатися", її потрібно буде "додавати", і є певні алгоритми, як це робити. Про це розповів президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає УНН з посиланням на Енергоатом.