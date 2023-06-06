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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Энергоатоме рассказали об "аварийных" алгоритмах охлаждения Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 842127 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Снижение уровня воды в Каховском водохранилище напрямую не влияет на снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Если же вода в пруду-охладителе ЗАЭС и будет "опускаться", ее нужно будет "добавлять", и есть определенные алгоритмы, как это делать. Об этом рассказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает УНН со ссылкой на Энергоатом.

В Энергоатоме рассказали об "аварийных" алгоритмах охлаждения Запорожской АЭС

Цитата

"Мы не оцениваем эту ситуацию как критическую, поскольку станция имеет собственный пруд-охладитель, который отделен от Каховского водохранилища. И в самом пруду на ЗАЭС, и в так называемых чашах бассейнов... удерживается нормальный уровень воды, который в них был до подрыва плотины Каховской ГЭС", - рассказал Котин.

Детали

По его словам, если же вода в пруду-охладителе ЗАЭС будет "опускаться", ее нужно будет "добавлять", и есть определенные алгоритмы, как это делать.

"С сентября 2022 года энергоблоки ЗАЭС не работают, поэтому активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит и пока не было необходимости его подпитывать. Но даже если в Каховском водохранилище вообще не будет воды, проект предусматривает меры его подпитки. Одним из последних является использование подземной воды из скважин на площадке ЗАЭС", - сказал Котин.

Дополнение

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что подрыв Каховской ГЭС привел к снижению уровня воды в водохранилищах, которые используются для подачи охлаждающей воды на Запорожскую АЭС. Среди альтернативных источников воды есть пруд-охладитель, поэтому глава МАГАТЭ призвал россию и Украину обеспечить его защиту.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следят за ситуацией на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС. В агентстве сообщили, что сейчас непосредственного риска для ядерной безопасности атомного объекта нет.

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