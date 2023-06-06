В Энергоатоме рассказали об "аварийных" алгоритмах охлаждения Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Снижение уровня воды в Каховском водохранилище напрямую не влияет на снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Если же вода в пруду-охладителе ЗАЭС и будет "опускаться", ее нужно будет "добавлять", и есть определенные алгоритмы, как это делать. Об этом рассказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает УНН со ссылкой на Энергоатом.
Цитата
"Мы не оцениваем эту ситуацию как критическую, поскольку станция имеет собственный пруд-охладитель, который отделен от Каховского водохранилища. И в самом пруду на ЗАЭС, и в так называемых чашах бассейнов... удерживается нормальный уровень воды, который в них был до подрыва плотины Каховской ГЭС", - рассказал Котин.
Детали
По его словам, если же вода в пруду-охладителе ЗАЭС будет "опускаться", ее нужно будет "добавлять", и есть определенные алгоритмы, как это делать.
"С сентября 2022 года энергоблоки ЗАЭС не работают, поэтому активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит и пока не было необходимости его подпитывать. Но даже если в Каховском водохранилище вообще не будет воды, проект предусматривает меры его подпитки. Одним из последних является использование подземной воды из скважин на площадке ЗАЭС", - сказал Котин.
Дополнение
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что подрыв Каховской ГЭС привел к снижению уровня воды в водохранилищах, которые используются для подачи охлаждающей воды на Запорожскую АЭС. Среди альтернативных источников воды есть пруд-охладитель, поэтому глава МАГАТЭ призвал россию и Украину обеспечить его защиту.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следят за ситуацией на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС. В агентстве сообщили, что сейчас непосредственного риска для ядерной безопасности атомного объекта нет.