В Энергоатоме рассказали об "аварийных" алгоритмах охлаждения Запорожской АЭС

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"Мы не оцениваем эту ситуацию как критическую, поскольку станция имеет собственный пруд-охладитель, который отделен от Каховского водохранилища. И в самом пруду на ЗАЭС, и в так называемых чашах бассейнов... удерживается нормальный уровень воды, который в них был до подрыва плотины Каховской ГЭС", - рассказал Котин.

Детали

По его словам, если же вода в пруду-охладителе ЗАЭС будет "опускаться", ее нужно будет "добавлять", и есть определенные алгоритмы, как это делать.

"С сентября 2022 года энергоблоки ЗАЭС не работают, поэтому активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит и пока не было необходимости его подпитывать. Но даже если в Каховском водохранилище вообще не будет воды, проект предусматривает меры его подпитки. Одним из последних является использование подземной воды из скважин на площадке ЗАЭС", - сказал Котин.

Дополнение

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что подрыв Каховской ГЭС привел к снижению уровня воды в водохранилищах, которые используются для подачи охлаждающей воды на Запорожскую АЭС. Среди альтернативных источников воды есть пруд-охладитель, поэтому глава МАГАТЭ призвал россию и Украину обеспечить его защиту.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следят за ситуацией на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС. В агентстве сообщили, что сейчас непосредственного риска для ядерной безопасности атомного объекта нет.