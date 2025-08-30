Уже 22 поранених через нічні удари рф по Запоріжжю
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки росіян по Запоріжжю 30 серпня кількість поранених зросла до 22 осіб, включаючи трьох дітей. Зафіксовано влучання у житлові будинки та промислові підприємства, одна людина загинула.
У Запоріжжі до 22 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки у ніч проти 30 серпня. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Уже 22 поранених через нічні удари росіян по Запоріжжю
За його словами, серед постраждалих троє дітей - хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років.
Нагадаємо
Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.
Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків, виникли пожежі.
Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло.