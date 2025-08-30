Уже 22 раненых из-за ночных ударов РФ по Запорожью
Киев • УНН
В результате ночной атаки россиян по Запорожью 30 августа количество раненых возросло до 22 человек, включая троих детей. Зафиксированы попадания в жилые дома и промышленные предприятия, один человек погиб.
В Запорожье до 22 возросло количество раненых в результате российской атаки в ночь на 30 августа. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
По его словам, среди пострадавших трое детей - мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет.
Напомним
Ночью 30 августа российская армия нанесла по меньшей мере 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.
В результате вражеской атаки погиб один человек. Попадания зафиксированы в два пятиэтажных и пять частных жилых домов, возникли пожары.
Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.