Уйгурський студент зник безвісти у Гонконгу після того, як написав СМС про те, що його допитувала поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Уйгурський студент зник безвісти в Гонконгу понад два тижні тому, відправивши повідомлення про те, що його допитує китайська поліція в міському аеропорту, передає УНН.
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Amnesty International повідомила, що Абудувайлі Абудуреман, який народився в Сіньцзяні на заході Китаю, приїхав до Гонконгу з Південної Кореї, щоб відвідати друга 10 травня, але про нього нічого не було чути з того часу, як він написав своєму другові текстове повідомлення про те, що його допитують після прибуття.
«Невідома доля Абудувайлі Абудурехмана викликає глибоку тривогу, враховуючи передісторію злочинів проти людяності, скоєних проти уйгурів китайським урядом у Сіньцзяні, і його переслідування уйгурів, які виїхали за кордон», — йдеться в повідомленні.
Amnesty International заявила, що розуміє, що Абудувайлі Абудуреман, який сім років навчається в Сеулі, знаходиться в «списку спостереження» китайського уряду через його історію закордонних поїздок, і закликала владу Гонконгу розкрити його місцеперебування.
«(Йому) загрожує серйозна небезпека тортур через його етнічну приналежність та релігію. У разі затримання йому має бути надано доступ до адвоката та родичів, а також захист від будь-якого жорстокого поводження», — повідомила Amnesty.
Доповнення
Гонконг — колишня британська колонія, яка повернулася під владу Китаю 1997 року з обіцянкою зберегти свої свободи та автономію у західному стилі на 50 років. Але критики кажуть, що Пекін посилює свій контроль над територією та обмежує її свободи.
Організація Об'єднаних Націй та правозахисні групи звинувачують Китай в ув'язненні мільйона або більше уйгурів та членів інших переважно мусульманських груп у таборах, де, за словами багатьох, вони зазнавали тортур, сексуального насильства та примусу відмовитися від своєї мови та релігії.
Китай відкидає звинувачення, засновані на інтерв'ю з тими, хто вижив, а також на фотографіях і супутникових знімках регіону Сіньцзян, де проживає багато уйгурів.